В Швеции ответили на вопрос о передаче истребителей Украине

Магдалена Андерссон призвала поставить самолеты Gripen Киеву.

Швеции необходимо подготовиться к отправке собственных истребителей Gripen Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами сделала местный председатель Социал-демократической партии страны и бывший премьер-министр страны Магдалена Андерссон. В начале недели действующий глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что королевство не планирует поставлять ВСУ истребители Gripen. Однако лидер шведских социал-демократов отметила, что это решение о поставке станет возможным только тогда, когда Стокгольм станет полноправным членом НАТО.

Мы хотим, чтобы Швеция подготовилась к тому, чтобы мы могли поддержать Украину боевыми самолетами JAS Gripen. Магдалена Андерссон, экс-премьер Швеции

Шведский самолёт-разведчик пролетел в 200 км от Петербурга.

Фото и видео: YouTube / Socialdemokraterna