В Швеции назвали возможный срок согласования новых санкций против России

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила журналистам в Брюсселе о том, что ожидает согласования одиннадцатого по счету западного санкционного антироссийского пакета, который должен быть оглашен руководством Евросоюза к летнему саммиту в Вильнюсе, который состоится 29 и 30 июня. Такое заявление чиновница сделала в ходе общения со СМИ во время своего прибытия на заседание Совета ЕС по общим делам. На мероприятии страны обсуждают вопросы подготовки к саммиту.
В качестве подготовки к саммиту ЕС в июне мы как председательство в Совете ЕС напряженно работаем над подготовкой нового пакета санкций против России. В настоящий момент работа продолжается, и я надеюсь получить его к саммиту ЕС в июне.
Джессика Росвалл, министр по европейским делам
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Фото и видео: YouTube / European Commission
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