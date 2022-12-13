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В Швеции назвали возможный срок согласования новых санкций против России

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Джессика Росвалл оценила подготовку стран к новым санкциям против России.

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила журналистам в Брюсселе о том, что ожидает согласования одиннадцатого по счету западного санкционного антироссийского пакета, который должен быть оглашен руководством Евросоюза к летнему саммиту в Вильнюсе, который состоится 29 и 30 июня. Такое заявление чиновница сделала в ходе общения со СМИ во время своего прибытия на заседание Совета ЕС по общим делам. На мероприятии страны обсуждают вопросы подготовки к саммиту.

В качестве подготовки к саммиту ЕС в июне мы как председательство в Совете ЕС напряженно работаем над подготовкой нового пакета санкций против России. В настоящий момент работа продолжается, и я надеюсь получить его к саммиту ЕС в июне.

Джессика Росвалл, министр по европейским делам

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Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: джессика росвалл, евросоюз, одиннадцатый пакет, санкции, швеция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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