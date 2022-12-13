Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров

В Москве прошли переговоры глав МИД России и Сомали.

Для мира и Совета Безопасности ООН важно постепенно начать снимать санкции, введенные Всемирной организацией против африканского государства Сомали, так как эти ограничения и запреты мешают местным властям стабилизировать обстановку в государстве. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с коллегой Абширом Омаром Джамой в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат выступил перед СМИ по завершению двусторонних переговоров с иностранцем.

Считаем важным начать снимать постепенно те санкции, которые в свое время были объявлены. Они сейчас мешают усилиям правительства Сомали по стабилизации обстановки. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о готовности РФ поставлять армии Сомали технику для борьбы с террористами.

Фото и видео: МИД России