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Санкции против Сомали устарели, заявил Лавров

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В Москве прошли переговоры глав МИД России и Сомали.

Для мира и Совета Безопасности ООН важно постепенно начать снимать санкции, введенные Всемирной организацией против африканского государства Сомали, так как эти ограничения и запреты мешают местным властям стабилизировать обстановку в государстве. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с коллегой Абширом Омаром Джамой в Москве сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат выступил перед СМИ по завершению двусторонних переговоров с иностранцем.

Считаем важным начать снимать постепенно те санкции, которые в свое время были объявлены. Они сейчас мешают усилиям правительства Сомали по стабилизации обстановки.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о готовности РФ поставлять армии Сомали технику для борьбы с террористами.

Фото и видео: МИД России

Теги: абшир омар хурузе, африка, мид, санкции, сб оон, сергей лавров, совет безопасности, сомали
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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