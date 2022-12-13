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Лавров заявил о готовности РФ поставлять армии Сомали технику для борьбы с террористами

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Глава МИД России рассказал о сотрудничестве с африканской сторонй.

Россия подтвердила свою готовность удовлетворять военно-технические потребности армии африканского государства Сомали для борьбы с международными террористами в регионе. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с коллегой Абширом Омаром Хурузом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил журналистам в Москве, что Москва также продолжит помогать партнерам по подготовке профессиональных кадров, которые затем войдут в ряды сомалийских правоохранительных органов.

Вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбе с террористами.

Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров: США считают, что им все сойдет с рук.

Фото и видео: МИД России

Теги: абшир омар хурузе, африка, мид, сергей лавров, сомали
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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