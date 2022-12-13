Лавров заявил о готовности РФ поставлять армии Сомали технику для борьбы с террористами

Россия подтвердила свою готовность удовлетворять военно-технические потребности армии африканского государства Сомали для борьбы с международными террористами в регионе. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с коллегой Абширом Омаром Хурузом сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат пояснил журналистам в Москве, что Москва также продолжит помогать партнерам по подготовке профессиональных кадров, которые затем войдут в ряды сомалийских правоохранительных органов.
Вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбе с террористами.
Сергей Лавров, глава МИД России
Лавров: США считают, что им все сойдет с рук.
Фото и видео: МИД России
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