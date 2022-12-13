Лавров: США считают, что им все сойдет с рук

Глава МИД России заявил, что Атлантический океан не гарантирует США безопасность.

Вашингтон науськивает своих европейских сателлитов на Москву, полагая, что американской администрации вс е может сойти с рук. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистом Павлом Зарубиным сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Корреспондент опубликовал отрывок из общения с дипломатом для телевизионной программы "Москва. Кремль. Путин" в собственных социальных сетях. Сергей Лавров пояснил, что власти США очень заблуждаются в своих выводах о том, что самосохранение страны обеспечивается наличием Атлантического океана.

Пока Вашингтон науськивает своих европейских сателлитов на Российскую Федерацию, считая, что им все сойдет с рук... Сергей Лавров, глава МИД РФ

МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений.

Фото и видео: МИД России