МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений

Сергей Лавров рассказал о формировании устойчивой архитектуры безопасности.

Россия призывает американские власти и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник выступил на мероприятии, организованном на территории Московской области.

Призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров полагает, что на сегодняшний день на передний план должна выйти задача по обновлению архитектуры глобальной безопасности, которая получит большую устойчивость на основе безусловного уважения на практике принципов устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи.

Лавров: все больше поставляемых Киеву западных вооружений расползается по всему миру.

Фото и видео: МИД России