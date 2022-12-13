Лавров: все больше поставляемых Киеву западных вооружений расползается по всему миру

Глава МИД РФ рассказал о попытках Запада "сломать" Россию при помощи неонацистов из Украины.

Все большая часть поставок коллективного Запада вооружений на Украину расползается по всему миру. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности в Московской области сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Диплома напомнил о том, что участники Североатлантического альянса фактически напрямую принимают участие в украинском кризисе на стороне киевского режима.

Запад не скрывает своего намерения нанести нам стратегическое поражение. В качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивается натовским оружием. При этом часть западных поставок - и все большая часть - бесконтрольно расползается по всему миру... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства указал коллегам на тот момент, что Россия направляет западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария, но опасения Москвы либо игнорируются, либо грубо искажаются пропагандистами недружественных стран. Сергей Лавров добавил, что Запад предпринимает попытки "сломать" Россию при помощи украинских неонацистов, так как эта цель заявлена в их генеральной линии на возрождение однополярного мироустройства.

Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня.

Фото и видео: МИД России