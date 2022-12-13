Лавров обвинил США в целенаправленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня

Глава МИД РФ рассказал об альянсах, которые США пытаются продвигать в АТР.

Американская администрация целенаправленно нагнетает ситуацию вокруг Тайваня. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сделал российский министр по иностранным делам Сергей лавров. Мероприятие проводится на территории Московской области. Дипломат пояснил коллегам, что кроме шантажа Москвы Вашингтон отправляет угрозы в отношении большинства мировых государств.

Мы видим, как в рамках индо-тихоокеанских стратегий США целенаправленно нагнетают ситуацию вокруг Тайваня. В свои деструктивные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон вовлекает сателлитов не только в Европе, но и на Дальнем Востоке. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников.

Фотои видео: МИД России