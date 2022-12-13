Лавров: Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников

Страны коллективного Запада во время саммита G7 ("Большой семерки"), проводимом в японском городе Хиросима, показали миру, что рассматривают Россию и Китай как своих стратегических противников, которые представляют для них экзистенциальную угрозу. Соответствующее заявление в рамках выступления на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.
Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите "группы семи", Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию...
Сергей Лавров, глава МИД России
Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров.
Фото и видео: МИД России
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