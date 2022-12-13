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Западный трек во внешней политике России полностью исчерпан, заявил Лавров

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Глава МИД РФ рассказал о противостоянии Западу.

Западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал, так как Москва вступила в противостояние с Вашингтоном, Евросоюзом и НАТО. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Ясно, что западный трек в том виде, в котором он развивался до недавнего времени, полностью себя исчерпал, и мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе США, ЕСа и Североатлантического альянса.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о "линии разлома" между коллективным Западом и мировым большинством.

Фото и видео: МИД России

Теги: запад, мид, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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