Лавров заявил о "линии разлома" между коллективным Западом и мировым большинством

Глава МИД РФ оценил последствия украинского кризиса для мира.

"Линия разлома" возникла между коллективным Западом и глобальным мировым большинством (Югом и Востоком). Соответствующее заявление в рамках выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник прокомментировал украинский кризис. Дипломат полагает, что региональный конфликт скорил переход общества к многополярной системе в международных отношениях.

Вашингтон использовал украинский кризис для консолидации своего лагеря. Но эта консолидация все-таки скорее напоминает тотальное подчинение всех остальных своей воле. Несмотря на это, одновременно возникла линия разлома... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая.

Фото и видео: МИД России