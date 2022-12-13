Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая

Решения, принятые мировыми политическими лидерами на саммите "Большой семерки" (G7) в японском городе Хиросима, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. такое мнение выразил в рамках выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров заявил, что встреча трехсторонней группы по Карабаху состоится на следующей неделе.
Фото и видео: МИД России
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