Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая

Глава МИД РФ прокомментировал встречу лидеров G7 в Японии.

Решения, принятые мировыми политическими лидерами на саммите "Большой семерки" (G7) в японском городе Хиросима, нацелены на двойное сдерживание России и Китая. такое мнение выразил в рамках выступления на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что встреча трехсторонней группы по Карабаху состоится на следующей неделе.

Фото и видео: МИД России