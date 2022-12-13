Лавров заявил, что встреча трехсторонней группы по Карабаху состоится на следующей неделе

Глава МИД РФ оценил проведенную встречу в Москве.

Встреча трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе Нагорного Карабаха пройдет на следующей неделе. Об этом рассказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров по итогам проведенного мероприятия в Москве, в котором также приняли участие коллеги из Баку и Еревана Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Дипломат пояснил прессе, что в ближайшее время страны условились обсудить демаркацию государственно границы при консультативном участии Москвы.

На следующей неделе должна состояться встреча трехсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договоренности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Ереван и Баку смогли приблизиться к общему видению по теме мирного договора.

Фото и видео: МИД России