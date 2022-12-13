Лавров: Ереван и Баку смогли приблизиться к общему видению по теме мирного договора

Сейчас главы МИД Азербайджана и Армении проводят двусторонние контакты.

Азербайджану и Армении на встрече в Москве удалось приблизить понимание к общему видению по теме мирного договора между странами. Соответствующее заявление по итогам трехстороннего заседания сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник пояснил, что провел мероприятие при участии своих иностранных коллег Джейхуном Байрамова и Арарата Мирзояна.

По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению. Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел России отметил, что Москва будет способствовать "движению вперед" ради выполнения всех пунктов положений в трехсторонних заявлений, которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

МИД Азербайджана отметил позитивную динамику переговоров с Арменией.

Фото и видео: МИД России