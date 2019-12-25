В Швеции извинились перед хоккеистом "Салавата Юлаева" Линусом Умарком за искажение слов

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк рассказал о ситуации со шведским изданием Expressen, в котором были искажены его слова о возвращении в Уфу.

"Издание поступило неправильно. Я никогда ничего не говорил о том, что не вернусь. После разговора с клубом они отпустили меня домой, чтобы увидеться с семьей. Очень благодарен руководству, что они позволили мне это сделать. Я уже разговаривал с тем журналистом, он очень извинялся и сказал, что уже изменил цитату" - сказал Умарк в интервью агентству "РИА Новости".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса КХЛ приостановила сезон до 10 апреля. Некоторые из легионеров "Салавата Юлаева" уже покинули Уфу. Клуб должен был сыграть в полуфинале Восточной конференции с казанским "Ак Барсом".

Ранее мы писали о том, что Линус Умарк не собирается возвращаться в Россию.

Фото: VK / @khl