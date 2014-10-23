Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк не собирается доигрывать сезон в КХЛ

Хоккеист сборной Швеции улетел домой.

Нападающий хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк рассказал о нежелании возвращаться в Россию. В связи с эпидемией коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ - прим.) приостановила сезон до 10 апреля. Некоторые из легионеров команды уже покинули Уфу.

"Нам удалось покинуть Россию в последний момент. Если бы сегодня собрался улететь, меня бы не выпустили из страны. Не собираюсь возвращаться в Уфу. Мне удалось улететь вместе с другими легионерами "Салавата". Каждый хоккеист сам оплачивал дорогу домой. Даже если КХЛ возобновит сезон - я все-равно не вернусь. Я не понимаю что они там решают. Всем известно, что государства закрывают границы. Буду сидеть дома и проводить время с семьей" - цитирует Умарка шведское издание Expressen.

Напомним, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей. Шесть клубов будут разбиты на две группы по три команды. В каждой группе будет сыгран один круг, затем пройдут два полуфинала и финал. Такой формат плей-офф можно будет провести в течение 33 дней.

Ранее форвард "Салавата Юлаева" Линус Умарк предлагал руководству КХЛ отменить сезон.

Фото: VK / @khl