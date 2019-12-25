Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк хочет, чтобы КХЛ отменила сезон

Шведский форвард также предлагает вариант провести серию плей-офф до одной победы.

Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк поделился своим мнением о необходимости прервать розыгрыш Кубка Гагарина в связи с эпидемией коронавируса. Шведский нападающий также предложил альтернативный вариант завершения сезона в Континентальной хоккейной лиге.

"Все хоккейные лиги отменяют сезоны. Возможно, это лучший вариант. В матчах без болельщиков тоже нет ничего веселого. Думаю, КХЛ лучше отменить сезон, но это должно решить руководство лиги. Худший вариант - поставить плей-офф на паузу. А если лига хочет завершить сезон, может, стоить сделать все оставшиеся раунды до одной победы. Не могу понять, как после снятия "Йокерита" они смогут найти такое решение, которым все были бы довольны" - сказал Умарк в интервью "Чемпионат.com".

Напомним, что "Салават Юлаев" должен встретиться с казанским "Ак Барсом" в полуфинале Восточной конференции.

Ранее стало известно, что финский "Йокерит" отказался от участия в плей-офф Кубка Гагарина из-за эпидемии коронавируса.

Фото: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев".