Хоккеист "Салавата Юлаева" Линус Умарк покинул клуб

Шведский форвард попрощался с болельщиками в Instagram.

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" и сборной Швеции по хоккею Линус Умарк сообщил в своем профиле в Instagram о том, что покидает клуб.

"Я обещал выиграть Кубок Гагарина перед этим сезоном, но мы не можем контролировать то, что сейчас происходит в мире. Искренне верю, что мы выиграли бы Кубок. Грустно говорить, но все хорошее заканчивается. Я горжусь тем, что провел последние пять лет в клубе мирового класса. С первого дня меня и мою семью встречали в Уфе с распростертыми объятиями. Это место, где мои дети начали расти, и мы всегда будем носить его в сердце. Большое спасибо моим товарищам по команде, особенно тем, которые были со мной все время. И спасибо вам, болельщикам. Вы были удивительны, и без вас хоккей не может быть веселым. У меня всегда будет зеленое сердце, где бы я ни играл. Спасибо!", - написал Умарк.

Линус Умарк выступал за "Салават Юлаев" с 2015 года. Он трижды принимал участие в Матчах всех звезд КХЛ и установил несколько рекордов в составе уфимского клуба. В декабре 2019 Умарк стал десятым хоккеистом, кому удалось набрать 400 очков в матчах регулярного сезона.

Зимой были слухи о том, что шведский форвард может покинуть клуб по окончании сезона и перейти в ярославский "Локомотив". Также Умарк рассматривал вариант продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса руководство КХЛ приняло решение отменить сезон.

Фото: VK / @khl