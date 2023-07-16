В Швеции изучат возможность отправки призывников в миссии НАТО за границу

Пол Йонсон отметил, что речь идет о направлении подразделений в мирное время, а не для сражений в зонах конфликтов.

Шведское правительство намерено изучить вопрос о возможности отправки призывников в военные миссии НАТО за границу в мирное время. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного портала SVT со ссылкой на местного министра по обороне Пола Йонсона. Чиновник из Стокгольма пояснил, что такое предложение поступило в виду ожиданий того, что безопасность страны в большей степени будет осуществляться посредством операций, проводимых в других странах НАТО. Для разработки программы сформирована профильная комиссия. Она будет работать с группой, в которую войдут все представители парламентских партий. Выводы будут оглашены не позже 26 апреля 2027 года. На практике нововведение для призывников из Швеции будет означать укомплектование подразделений в Финляндии и странах Прибалтики.

Согласно директивам, "правовые условия использования как обучающихся, так и завершивших обучение призывников в рамках коллективного сдерживания и обороны НАТО" подлежат пересмотру. Однако, как утверждается, это означает совершенно разные вещи в зависимости от того, прошли ли военнослужащие полную подготовку или находятся в процессе обучения. Пол Йонсон, министр обороны Швеции

СПециальная комиссия должна будет выяснить, необходимо ли изменить национальное законодательство о призыве на службу для того, чтобы оно также включало в себя службу в рядах НАТО. Эксперты изучат возможность использования военнослужащих, проходящих базовую подготовку, для коллективной обороны стран-членов Североатлантического блока. Пол Йонсон уверен, что отправка проходящих подготовку призывников в зоны боевых действий пока что не должна не рассматриваться властями.

