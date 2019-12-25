Микаэль Классон напомнил об эффективности ОПК России.

Вооруженный конфликт на иранской территории помогает Москве финансировать свою специальную военную операцию против Вооруженных сил Украины за счет растущих доходов от продажи нефти. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруденных сил Швеции Микаэль Классон в интервью для западной газеты The Hill. Иностранный эксперт заметил, что российское руководство успешно перестроило национальную экономисесую систему, сделав ее более эффективной для условий военного времени.

Россияне уже перестроили свою экономику.... тем самым увеличили свои производственные мощности. Их собственная оборонно-промышленная база не только стабилизировалась, но и, скажем так, укрепилась в финансовом плане. Микаэль Классон, главком ВС Швеции

Эксперт добавил, что Кремль, в отличие от стран коллективного Запада, уже обладает хорошими темпами производства и мощностями для создания современного оружия, поэтому вкладывание дополнительных денежных средств в эту систему, создает дополнительные проблемы для киевского режима.

Швеция направит полмиллиарда долларов на борьбу с дронами.

