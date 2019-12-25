Швеция направит полмиллиарда долларов на борьбу с дронами

Минобороны страны сообщило о планах по обеспечению безопасности Швеции.

Швеция выделит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с беспилотниками и комплектующие для истребителей. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились сотрудники пресс-службы шведского министерства по обороне. Власти из Стокгольма планируют инвестировать более пяти миллионов местных крон в проект. Чиновники уточнили, что речь идет о задаче по сокращению сроков поставок вооружения и деталей для боевой техники. Это время должно быть перенесено с 2036 на 2028 год.

Швеция инвестирует ... для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей JAS 39 Gripen. сообщение на официальном сайте национального правительства

Из указанной суммы 3,5 миллиарда крон (около 367 миллионов долларов) будет направлено на обеспечение средств борьбы с дронами, еще полтора миллиарда крон (около 157 миллионов долларов) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen западного производства.

Фото: pxhere.com