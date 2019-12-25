В Шушарах безработный избил и пытался изнасиловать 15-летнюю девочку

С заявлением в полицию обратился отец пострадавшей.

Во вторник, 14 июля, в дежурную часть полиции Петербурга обратился 36-летний мужчина и заявил об избиении и попытке изнасилования его 15-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, все произошло около пяти часов утра в поселке Шушары. Находясь в гостях у подруги, 18-летний безработный накинулся на несовершеннолетнюю девочку, избив ее и пытаясь изнасиловать.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали в той же квартире и доставили в местный отдел полиции. С места преступления изъяли три бутылки из-под пива и две из-под водки. Несовершеннолетнюю направят на освидетельствование. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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