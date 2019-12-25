В Мурино водитель такси завёз девушку в лес и изнасиловал

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 июля в полицию обратилась девушка 2001 года рождения. Она заявила, что её изнасиловали.

По словам потерпевшей, 9 июля около 22:00 на Привокзальной площади г. Мурино она села в такси и назвала водителю нужный адрес, но он увёз девушку в другом направлении — в лес. Злоумышленник заставил жертву раздеться, после чего изнасиловал.

Оперативники задержали насильника у д. 16 по дороге на Мендсары. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что малознакомый Арсений избил и изнасиловал девушку на Васильевском острове.

