Экстренные службы не исключают версию с хлопком газа.

В Шотландии два жилых дома разрушились в результате взрыва. Об этом сообщили местные журналисты из британского издания Daily Express. В СМИ не исключили, что речь идет о хлопке бытового газа. Инцидент зафиксирован около 19:10 по местному времени (в 21:10 по московскому времени) вечером 18 октября в городе Эр, расположенном на юго-востоке страны. В Twitter местные жители утверждают, что ударная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра взрыва.

В пожарной службе города рассказали, что после взрыва на месте наблюдается возгорание. Из близлежащих домов проводилась эвакуация. В настоящее время устанавливается число возможных пострадавших.

В Керчи открыли мемориал в память о погибших в колледже.

Фото и видео: YouTube / Reverse & Release