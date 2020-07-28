На борту находился только экипаж самолета.

В "Шереметьево" штатно сел Ту-204 с отказом навигационного оборудования. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в экстренных службах. По данным специалиста, борт приземлился на территории аэропорта в связи с отказом техники. Посадка прошла в обычном режиме.

Городской округ Химки, аэропорт "Шереметьево", самолет Ту-204. Посадка с отказом навигационного оборудования. Код зеленый... Сел в штатном режиме" сообщение источника

На данный момент известно, что на борту самолета не было пассажиров. Там находился только экипаж.

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