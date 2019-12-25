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Жители Курской области обратились к Путину с помощью картошки
Сегодня, 10:45
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lesjasap

Жители Курской области обратились к Путину с помощью картошки

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В поселке Кукуевка при помощи правильной прополки смогли создать надпись, которую видно с воздуха.

Жители российского поселка обратились к Путину с помощью картошки. Об этом сообщили представители Telegram-канала Readovka. Они опубликовал ролик, на котором заснята необычная посадка картофеля в виде надписи к президенту России. Известно, что такое необычное обращение создали садоводы населенного пункта Кукуевка в Курской области. 

Россияне смогли прополоть картофель таким образом, чтобы с высоты птичьего полета была видна надпись "Путин, помоги Кукуевке". Жители региона жалуются на необеспеченность инфраструктурой. Из-за юридических вопросов в поселке нет дорожного сообщения и газа. С 2018 года жители не могут получить разрешения на строительство. Россияне не могут достроить дома и зарегистрировать уже созданные постройки, чтобы прописаться в них.

В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе.

Фото: Telegram-канал Readovka

 

Теги: владимир путин, картофель, кукуевка, курская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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