Жители Курской области обратились к Путину с помощью картошки

В поселке Кукуевка при помощи правильной прополки смогли создать надпись, которую видно с воздуха.

Жители российского поселка обратились к Путину с помощью картошки. Об этом сообщили представители Telegram-канала Readovka. Они опубликовал ролик, на котором заснята необычная посадка картофеля в виде надписи к президенту России. Известно, что такое необычное обращение создали садоводы населенного пункта Кукуевка в Курской области.

Россияне смогли прополоть картофель таким образом, чтобы с высоты птичьего полета была видна надпись "Путин, помоги Кукуевке". Жители региона жалуются на необеспеченность инфраструктурой. Из-за юридических вопросов в поселке нет дорожного сообщения и газа. С 2018 года жители не могут получить разрешения на строительство. Россияне не могут достроить дома и зарегистрировать уже созданные постройки, чтобы прописаться в них.

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Фото: Telegram-канал Readovka