В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Песков заявил, что происходящее на Украине является внутренним конфликтом этой страны.

В Кремле ответили на обращение Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому о ситуации на Донбассе. Глава Чечни призывал президента Украины сделать первый шаг для выстраивания добрососедских отношений между двумя странами.

Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он добавил, что происходящее на Украине является внутренним конфликтом этой страны.

Ранее в воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале главы Чечни. Так Кадыров отреагировал на высказывания президента Украины в интервью Дмитрию Гордону. Стоит отметить, что интервью вышло 1,5 года назад.