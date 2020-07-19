Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону, которое украинский президент дал полтора года назад.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале главы Чечни.

Так глава Чечни отреагировал на высказывания президента Украины в интервью Дмитрию Гордону. Стоит отметить, что интервью вышло 1,5 года назад.

Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной Рамзан Кадыров

Напомним, что в одном из шоу студии "Квартал 95", где ранее Зеленский выступал как комик, показали кадры с плачущим Кадыровым. После Гордон спросил президента Украины не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами. После этого Зеленский попросил прощения перед теми, кого задел этот ролик.

Ранее мы сообщали о том, что на Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала.

Видео: Youtube/В гостях у Гордона