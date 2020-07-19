  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:05
88
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

0 0

Накануне жители города также вышли на улицы с плакатами в его поддержку.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что на Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала. Об этом сообщает "Интерфакс".

Жители Владивостока  скандируют лозунги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным местных СМИ, из-за 30-градусной жары многим митингующим стало плохо. Кроме того, на месте, где собрались жители города началась дезинфекция. Власти Приморского края заявили, что  центральную городскую площадь загадили голуби.

О задержаниях пока никаких данных нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле рассказали, что решение по отставке Фургала ещё не принято.

Видео: Youtube/О Политике, ВК/Типичный Хабаровск

Теги: новости спб, общество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии