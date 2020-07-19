Накануне жители города также вышли на улицы с плакатами в его поддержку.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что на Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала. Об этом сообщает "Интерфакс".

Жители Владивостока скандируют лозунги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным местных СМИ, из-за 30-градусной жары многим митингующим стало плохо. Кроме того, на месте, где собрались жители города началась дезинфекция. Власти Приморского края заявили, что центральную городскую площадь загадили голуби.

О задержаниях пока никаких данных нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле рассказали, что решение по отставке Фургала ещё не принято.

Видео: Youtube/О Политике, ВК/Типичный Хабаровск