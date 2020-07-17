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В Кремле рассказали, что решение по отставке Фургала ещё не принято

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Путин в принятии решения по этому вопросу будет руководствоваться анализом поступающей ему информации.

В Кремле рассказали, что решение по отставке арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё не принято. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что глава государства в принятии решения по этому вопросу будет руководствоваться анализом поступающей ему информации. В том числе и той, которая касается расследования по уголовному делу Фургала.

По словам Пескова, в Кремле понимают, что регион не может долго оставаться без исполняющего обязанности руководителя.

Ранее мы писали, что хабаровским журналистам приказали пугать жителей эпидемией, чтобы они не ходили на митинги.

Видео: СК России, YT / Якутия Yakutia.com

Теги: дело фургала, кремль, песков, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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