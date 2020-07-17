В Кремле рассказали, что решение по отставке Фургала ещё не принято

В Кремле рассказали, что решение по отставке арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё не принято. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он добавил, что глава государства в принятии решения по этому вопросу будет руководствоваться анализом поступающей ему информации. В том числе и той, которая касается расследования по уголовному делу Фургала.
По словам Пескова, в Кремле понимают, что регион не может долго оставаться без исполняющего обязанности руководителя.
Ранее мы писали, что хабаровским журналистам приказали пугать жителей эпидемией, чтобы они не ходили на митинги.
Видео: СК России, YT / Якутия Yakutia.com
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