Хабаровским журналистам приказали пугать жителей эпидемией, чтобы они не ходили на митинги

Одну из сотрудниц местного издания уже уволили за то, что она написала о спущенном властью документе.

Власти Приморья приказали хабаровским журналистам пугать жителей эпидемией коронавируса, чтобы они не ходили на митинги. Об этом пишет издание Baza со ссылкой на источники в хабаровской прессе.

Сообщается, что техническое задание для журналистов рассылали несколько дней назад. Его цель — скомпрометировать организаторов протестной акции в поддержку арестованного Сергея Фургала, запланированной на 18 июля.

В документе четко поставлены задачи для журналистов: пугать жителей эпидемией и арестами, дискредитировать организаторов. пишет Baza

Издание отмечает, что подлинность документа им подтвердили сотрудники двух местных изданий. Тем журналистам, которые откажутся писать материалы по данному техзаданию, угрожали увольнением. Отмечается, что одну из сотрудниц местного издания уже уволили за то, что она написала о спущенном властью документе в своих социальных сетях.

Ранее мы писали, что Трутнев считает, что митинги не повлияют на решение суда по делу Фургала.

Фото: телеграм-канал Baza

Видео: YT / Якутия Yakutia.com