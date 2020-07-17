Трутнев считает, что митинги не повлияют на решение суда по делу Фургала

Он добавил, что в скором времени следствие доложит суду о результатах расследования.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев считает, что митинги не повлияют на решение суда по делу арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Заявление он сделал в беседе с агентством "РИА Новости".

Люди могут выходить по любому поводу, и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Юрий Трутнев, полпред президента РФ

Он отметил, что акции протеста не могут повлиять на результат расследования, потому что "Уголовный кодекс никто не отменял" и все следственные действия будут проводиться в соответствии с законом.

Трутнев добавил, что в скором времени следствие доложит суду о результатах расследования и тогда обществу станут известны детали того, в чём обвиняют Сергея Фургала.

Ранее СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала.

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