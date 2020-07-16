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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

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Губернатор находится под следствием с 9 июля.

Следственный комитет РФ располагает неопровержимыми доказательствами причастности задержанного  губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения. Об этом сообщили в ведомстве. 

Речь идет о преступлениях совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Напомним, что Фургала был задержан сотрудниками СК и ФСБ в 9 июля. Чиновник представляет ЛДПР и возглавил Хабаровский край в 2018 году.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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