В Хабаровском крае задержали троих аферистов за серию мошенничеств с продажей сотовых телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 19-летний житель Железнодорожного района и двое его приятелей размещали на популярных ресурсах в сети Интернет объявления о продаже мобильных телефонов по сниженным ценам. Они объясняли потенциальным клиентам разницу в цене прочными прямыми связями с заграничными партнерами и наличием собственной системы логистики. С покупателями заключались договоры от имени фирмы, зарегистрированной на младшего из подозреваемых.

Получив предоплату, аферисты под различными предлогами переносили выполнение взятых на себя обязательств, а затем прекращали общение. Предварительный ущерб от их действий составил 880 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Видео: УМВД России по Хабаровскому краю