  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
154
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Хабаровском крае задержали троих аферистов за серию мошенничеств с продажей сотовых телефонов

0 0

Предварительный ущерб от их действий составил 880 тысяч рублей.

В Хабаровском крае задержали троих аферистов за серию мошенничеств с продажей сотовых телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, 19-летний житель Железнодорожного района и двое его приятелей размещали на популярных ресурсах в сети Интернет объявления о продаже мобильных телефонов по сниженным ценам. Они объясняли потенциальным клиентам разницу в цене прочными прямыми связями с заграничными партнерами и наличием собственной системы логистики. С покупателями заключались договоры от имени фирмы, зарегистрированной на младшего из подозреваемых.

Получив предоплату, аферисты под различными предлогами переносили выполнение взятых на себя обязательств, а затем прекращали общение. Предварительный ущерб от их действий составил 880 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Сахалине полиция предотвратила хищение 8 млн рублей у пенсионеров.

Видео: УМВД России по Хабаровскому краю

Теги: аферисты, мошенничество, сотовые телефоны, хабаровский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии