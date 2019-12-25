ФАС выявила картель на 3 млрд рублей при поставке медизделий

Эксперты рассказали о признаках правонарушения со стороны компаний в Амурской области, Забайкалье, Приморского и Хабаровского краев.

Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор при поставке медицинских приборов на сумму в три миллиарда рублей. Соответствующими данными с журналистами поделились в пресс-службе профильного ведомства. Известно, что ведется уголовное дело о нарушении законодательства страны в отношении ООО "Сайнокэ трейд" и ООО "Диатэк". Специалисты уточнили, что в действиях вышеназванных компаний выявлены признаки заключения, ограничивающего конкуренцию соглашения при участии в закупочной процедуре на поставку комплектов изделий мониторинга уровня глюкозы для нужд местных министерств по здравоохранению на территории Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.

Антиконкурентное соглашение обнаружено при проведении открытого конкурса в электронной форме по выбору контрагента для исполнения офсетных обязательств... По предварительной оценке, общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 3 004 739 063 рубля. пресс-служба ФАС

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.

Фото: Piter.tv