При оптимистичном сценарии возобновление международных рейсов начнётся с июля.

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж. Прогнозами поделился совладелец аэропорта Александр Пономаренко в интервью Forbes. По его словам, есть два сценария того, когда можно ждать возобновления международного авиасообщения.

При оптимистичном сценарии возобновление международных рейсов начнётся с июля. Дальше будет постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года.

При сложном сценарии пассажиропоток восстановится к середине 2021 года. Тогда, по словам Пономаренко, аэропорту придётся сокращать персонал. Хотя руководство не хочет идти на этот шаг и делает всё возможное, чтобы сохранить коллектив. Например, аэропорт по-максимуму пытается сократить издержки.

Мы пока только просчитываем этот вариант развития событий, но уже сейчас понятно, что при этом сценарии нам будет очень нелегко, - сказал Пономаренко.

Он добавил, что некоторых сотрудников пока могут перевести на четырёхдневную рабочую неделю, а кого-то отправить в отпуск. В том числе и для того, чтобы работники не заразились коронавирусом.

Ранее Россия остановила все авиарейсы для возвращения россиян. Однако они возобновились уже с 6 апреля.