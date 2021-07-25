СМИ в Китае: во время возгорания погиб один человек.

В Шанхае вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе Sinopec по производству этиленгликоля. Об этом рассказали местные журналисты из китайского издания "Синьхуа". Очевидцы заметили разгорающееся пламя около четырех часов утра по местному времени. В издании The Global Times отметили, что как минимум один человек стал жертвой трагедии. В настоящее время экологические службы взяли необходимые замеры и пробы в окрестностях промышленной территории. Установлено, что огонь не нанес время окружающей среде. на текущий момент пожар ликвидирован.

Местные жители рассказали СМИ о том, что в субботу рано утром 18 июня они услышали звук взрыва. После этого граждане Китая почувствовали резкий неприятный запах. На место происшествия были отправлены экстренные службы. На протяжении нескольких часов специалисты брали ситуацию под контроль.

Пожар в семиэтажном здании в центре Москвы потушен.

Фото и видео: Telegram / SHOT

