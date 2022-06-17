Никто из жильцов и пожарных не пострадал при тушении здания.

Пожар в семиэтажном здании в центре Москвы потушен. Вечером 16 июня огонь охватил здание 1902 года постройки, расположенное по Тверской улице города. Ситуации специалисты присвоили второй (повышенный) уровень сложности. По предварительным сведениям, воспламенилась кровля и чердачное помещение. Позже огонь был локализован на территории в 250 квадратных метров.

Жители дома самостоятельно эвакуировались еще до приезда пожарных. источник ТАСС

В общей сложности здание покинули примерно 50 человек. В столичной прокуратуре уведомили о том, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара. Определяется соблюдение жилищных прав лицами, проживающих в здании. В департаменте по транспорту Москвы отметили, что во время тушения пожара автомобильное движение по Тверской улицы было ограничено одной полосой.

Машина провалилась в яму с кипятком в Адмиралтейском районе.

Фото и видео: Telegram / SHOT, Прокуратура Москвы

