Машина провалилась в яму с кипятком в Адмиралтейском районе

По словам пресс-службы "Теплосети", видимых повреждений машина не получила.

Сотрудники МЧС вытащили машину, которая угодила в яму с кипятком. Днем 16 июня во дворе дома №7 в Большом Казачьем переулке прорвало трубу.

По словам очевидца произошедшего, авто хотело припарковаться, но попало в воду передними колесами. Машину доставали с помощью троса.

Как сообщили в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", сегодня в Адмиралтейском районе проводятся испытания теплосетей для подготовки к отопительному сезону. Все необходимые меры безопасности уже обеспечили, а выход воды локализовали.

Сейчас сеть проходит дополнительную диагностику. Горячую воду у жителей отключать не будут. Весь реальный ущерб автомобиля застрахован.

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