Под обстрел попали нефтебаза и железнодорожная станция.

В Шахтерске четыре человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 27 октября. Сообщалось, что украинские войска обстреляли Шахтерск ракетами HIMARS. Под обстрел попали нефтебаза и железнодорожная станция, в результате чего произошло возгорание горюче-смазочных материалов. Четыре мирных жителя получили ранения.

Ранее Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении успешно развивается наступление.

Видео: Telegram / РИА Новости