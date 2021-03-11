Здание оцеплено полицией, преступник не ведет переговоры с представителями закона.

В Северодвинске мужчина с обрезом взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на видеозапись, доступную в социальных сетях. По данным региональных журналистов, нападавший задолжал организации большую сумму денежных средств.

Инцидент с захватом женщины произошел около 11 часов утра в помещении компании "Деньги в руки". Офис центра микрозаймов расположен по улице Ломоносова. Неожиданно в него вбежал местный житель, который начал угрожать сотруднице. Девушка успела нажать тревожную кнопку. Известно, что полиция успела подъехать к месту инцидента, пока преступник не успел сбежать. Оперативники дежурят снаружи помещения. К месту направлены две группы реагирования. Все подходы к зданию оцеплены.

На данный момент известно, что преступник не хочет вести переговоры с полицией.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT

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