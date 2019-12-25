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В Северной столице обсудят планировку территории под жилой дом с детским садом
Сегодня, 15:28
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smirenny

В Северной столице обсудят планировку территории под жилой дом с детским садом

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В Невском районе планируют построить восьмиэтажный многоквартирный жилой дом.

Общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории в Невском районе продлятся до 25 декабря в онлайн-формате, сообщила пресс-служба комитета про градостроительству и архитектуре. 

На участке, который ограничен улицами Ольги Берггольц, Бабушкина, Ткачей и Пинегина планируют разместить восьмиэтажный многоквартирный жилой дом. В нем появится детский сад на 60 мест, подземный гараж, автостоянка и объекты обслуживания. Сообщается, что на территории появятся также детские, спортивные площадки и участки зеленых насаждений общего пользования.

Ранее мы писали, что в Смольном сформировали "дорожную карту" по реорганизации ГУПов.

Фото: Piter.TV

Теги: невский район, строительство, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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