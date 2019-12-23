В Смольном сформировали "дорожную карту" по реорганизации ГУПов

В четверг, 5 ноября, в Смольном сообщили, что специальная рабочая группа сформировала дорожную карту по реорганизации государственных унитарных предприятий Петербурга.
Группа была создана для приватизации находящихся в собственности города ГУПов. Губернатору Северной столице доложили о результатах проделанной работы.
Просчитаны варианты акционирования предприятий. Работу будем продолжать
отметил Беглов.
Реорганизация предприятий позволит снизить затраты на их деятельность и повысить производительность, а средства, который будут высвобождены, направят на развитие города.
Ранее мы писали, что Беглов отказался останавливать строительство скандального ЖК на Каменоостровском проспекте.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все