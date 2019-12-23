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В Смольном сформировали "дорожную карту" по реорганизации ГУПов
Сегодня, 14:50
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smirenny

В Смольном сформировали "дорожную карту" по реорганизации ГУПов

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Губернатор отметил, что работа была проделана большая и тщательная.

В четверг, 5 ноября, в Смольном сообщили, что специальная рабочая группа сформировала дорожную карту по реорганизации государственных унитарных предприятий Петербурга.

Группа была создана для приватизации находящихся в собственности города ГУПов. Губернатору Северной столице доложили о результатах проделанной работы. 

Просчитаны варианты акционирования предприятий. Работу будем продолжать

отметил Беглов.

Реорганизация предприятий позволит снизить затраты на их деятельность и повысить производительность, а средства, который будут высвобождены, направят на развитие города.

Ранее мы писали, что Беглов отказался останавливать строительство скандального ЖК на Каменоостровском проспекте.

Фото: Pixabay

Теги: дорожная карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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