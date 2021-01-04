Смольный одобрил дорожную карту для школ колледжей и вузов города до 2026 года

В Петербурге утвердили план развития образования включающий 37 мероприятий.

В Санкт-Петербурге власти утвердили дорожную карту по развитию образовательной системы, в которую вошли 37 мероприятий. По словам губернатора, они направлены на повышение качества работы школ, колледжей и вузов.

Губернатор подчеркнул, что ключевая задача — ориентировать молодежь на получение высшего и среднего профессионального образования по техническим направлениям. Он отметил необходимость синхронизации дорожной карты с национальными проектами "Молодежь и дети" и "Кадры".

В 2025 году в Петербурге выросло число выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по информатике и химии. В прошлом году Северная столица показала один из лучших результатов в России по уровню образования — показатель превысил 94 %.

Задача властей не только сохранить достигнутые результаты, но и обеспечить дальнейшее развитие системы. По его словам, от качества подготовки молодежи в Петербурге зависит будущее страны.

Фото: Piter.TV