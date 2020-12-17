Петербург утвердил план по росту населения и расширению поддержки семей

В городе приняли дорожную карту из 41 меры для демографического развития.

В Санкт-Петербурге утверждена новая дорожная карта по увеличению численности населения и выполнению демографических задач. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Документ включает 41 мероприятие, исполнение которых возложено на 29 органов власти и подведомственных структур. План предусматривает постоянное обновление и расширение новыми инициативами. По данным Смольного, к началу 2025 года в Петербурге проживает более 5,65 млн человек, что на 200 тыс. выше ранее установленных ориентиров. Продолжительность жизни достигла 76 лет, уровень бедности снизился до 3,5 %.

Отдельный блок мер направлен на поддержку семей. В городе уже более 76 тыс. многодетных семей. В 2025 году введены дополнительные меры: единовременные выплаты в 100 тыс. руб. студенткам, вставшим на учёт по беременности, компенсация 50 % стоимости обучения одного ребёнка в вузе или колледже, бесплатный прокат детских товаров и расширенные выплаты студенческим семьям.

В сфере здравоохранения действует 17 сосудистых центров, в каждом районе открыт центр амбулаторной онкологической помощи. Доля детей, появившихся на свет с помощью ЭКО, достигла 5 %. Согласно прогнозу Петростата, численность населения Петербурга может достичь 6 млн человек к 2045 году. Городские власти намерены ускорить этот процесс и выйти на показатель уже к 2042 году или раньше.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга будут постепенно увеличивать размер взносов на капремонт.

Фото: Piter.TV