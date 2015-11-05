В Петербурге готовятся к постепенному повышению взносов за капремонт

Петербург остается одним из немногих регионов России, где капитальный ремонт финансируется по системе софинансирования.

Власти Санкт-Петербурга планируют поэтапное повышение минимального взноса за капитальный ремонт. В Смольном считают, что действующий тариф не покрывает всех расходов на работы и требует корректировки.

Как рассказал "Деловому Петербургу" председатель жилищного комитета Денис Удод, у города есть два возможных варианта решения ситуации: переложить дополнительные затраты на жителей или увеличить субсидирование из бюджета. При этом резкого роста платежей не будет, чтобы избежать социальной напряженности. Повышение будет постепенным и рассчитанным на то, чтобы сохранить доступность платы для горожан.

Петербург остается одним из немногих регионов России, где капитальный ремонт финансируется по системе софинансирования. За последние десять лет с жителей собрано около 100 млрд рублей, еще 50 млрд добавлено из городского бюджета. Благодаря такому механизму в городе проводится замена лифтов и другие работы.

В конце августа Смольный уже заявлял о нехватке средств на программу капремонта и запросил дополнительно 7,5 млрд рублей на 2026 год. По данным жилищного комитета, к июлю этого года был выполнен 62% плана — завершено 961 вид работ. До конца 2025 года планируется обновить 1544 инженерные коммуникации в 232 многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Петербурге не планируют повышать цены на проезд в общественном транспорте.

