В 2026 году в Петербурге не планируют повышать цены на проезд в общественном транспорте

Цены на проезд в общественном транспорте Петербурга останутся неизменными в 2026 году. Соответствующее заявление сделал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев в ходе предварительного рассмотрения проекта бюджета.

Расчеты бюджетных потребностей комитета учитывают сохранение действующих тарифов на услуги общественного транспорта. Стоит напомнить, что последнее изменение стоимости билетов произошло сравнительно недавно — в августе 2025 года. Тогда повысились тарифы на разовые поездки в метро и наземном транспорте, а также на использование карт "Подорожник" и "Единая карта петербуржца".

Между тем, с октября 2025 года произойдет повышение стоимости платной парковки в центральной части города, максимальный часовой тариф может составить до 360 рублей.

Фото: Piter.TV