ЕАЭС до конца года утвердит дорожную карту "Евразийского экономического пути"

Михаил Мишустин выступил перед странами-членами ЕАЭС в Киргизии.

Страны ЕАЭС планируют до конца года сформулировать положения дорожной карты декларации "Евразийский экономический путь", принятой президентами государств объединения. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, выступая в Киргизии на заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие проводится в городе Чолпон-Ате. Чиновник пояснил коллегам, что все интеграционные планы должны быть отражены в совместном проекте по выполнению принятой политическими лидерами декларации "Евразийский экономический путь". Странам Евразийского экономического союза , согласно позиции Москвы, необходимо продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала

Нам предстоит утвердить соответствующий план до конца года. По сути - мы закладываем ориентиры для совместного движения вперед на ближайшие десятилетия. Призываю всех активнее подключаться к такой работе. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам премьер-министра нашей страны, для разработки плана мероприятий важно наметить цели, которые позволят участникам ЕАЭС выходить на практические результаты.

Мишустин прибыл в Киргизию.

