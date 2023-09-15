Премьер-министр примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Борт с Мишустиным приземлился в аэропорту "Иссык-Куль". У трапа самолета его встретил Председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев. Отмечается, что Мишустин проведет переговоры с руководством республики. Он также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Видео: Правительство России