Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость контроля за маркетплейсами. Об этом он заявил на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем.

По словам главы правительства, контроль за маркетплейсами обезопасит покупателей и обеспечит им качественное предоставление услуг. Мишустин указал на тенденцию роста электронной торговли. Он также призвал обратить особое внимание на работу с системой "Честный знак" и расширять инструментарий взаимодействия Росаккредитации как с отечественными, так и с иностранными компаниями.

